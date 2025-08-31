友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイトであった出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら主人公はカフェでアルバイトをしています。美佐子ちゃんは同期のなかでも優秀な子ですが、彼女には接客が大の苦手という一面が。美佐子ちゃんがミスをしているところを見て、呆れたバイトの先輩は彼女の愚痴をこぼ