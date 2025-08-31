石破首相は３１日、東京都世田谷区の自衛隊中央病院を訪れ、足の診察を受けた。首相周辺によると、７月下旬に長野県軽井沢町を訪れた際に痛め、その後は湿布を貼るなどして対応していた。最近も足を引きずるようにして歩く様子や、歩いている最中に急に立ち止まる姿が見られていた。