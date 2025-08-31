【WWE】SMACK DOWN（8月29日・日本時間30日／フランス・リヨン）【映像】美女レスラーが5秒で敗戦→何故か日本人女子が“理不尽ブチギレ”美女レスラーが5秒で“瞬殺”の憂き目に。付き人のまさかの敗戦劇に、日本人女子レスラーの怒りの矛先は相手レスラーへと向けられ、会場はブーイングの嵐となった。注目を集めているのはデビュー4年目のキアナ・ジェームズだ。全米の体操会で一世を風靡