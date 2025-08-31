「ルーキーシリーズ第１４戦スカパー！ＪＬＣカップ」（３１日、多摩川）中野希一（２６）＝埼玉・１２６期・Ａ２＝が、準優１１Ｒでインからしっかり逃げて優出を決めた。「日ごとに良くなっている。出足は中堅より少し上くらい。直線は普通」と笑顔。「チルトを０・５にしてから出足も伸びも良化した感じ。２号艇も好きです」と手応えをつかんでいる。今節は休まずペラ小屋で調整を続けた。「諦めずにペラ調整を頑張って