ソフトバンクは３１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に３―４で競り負け、最下位のロッテにカード負け越しを喫した。攻守でミスが連発した。守備では同点の３回に捕手・嶺井に２つの捕逸が飛び出すなど１イニングでバッテリーミスが３つ。勝ち越しを許した。攻撃では４回に二塁走者の野村がけん制死、８回には柳町の適時打で１点差に詰め寄るも代走の一走・川村が三塁で憤死。同点の機会を逃してしまった。この日は走塁死も３