◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(31日、横浜スタジアム)DeNA先発の藤浪晋太郎投手が7回無失点の好投でマウンドを降りました。日本球界復帰後、1軍では2試合目の登板となった藤浪投手は序盤から中日打線を圧倒。味方打線から1回裏に1点の援護をもらうと、3回まで6奪三振で1人の走者も許さないパーフェクトピッチングを披露します。4回には初ヒットを許し上林誠知選手には死球を与えましたが、無失点に抑えます。5回は先頭打者から2