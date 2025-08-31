農林水産大臣賞典「第57回不来方賞（Jpn2）」が、9月2日（火）17時に盛岡競馬場で行われる。舞台は3歳オープンのダート2000m戦で、岩手競馬を代表する伝統の重賞として注目が集まる。不来方賞は1969年に創設され、岩鷲賞などと並び岩手競馬の中でも長い歴史を誇る重賞競走。数多くの名馬を輩出してきた一戦であり、昨年からはダート三冠体系の確立に伴いJpn2へと昇格した。さらにジャパンダートクラシック（Jpn1）のトライアル