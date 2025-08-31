ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太が３１日、日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」でＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人の代打を務めた。日米のチアダンスチームなど国内外から集まった総勢９６人が出演した特別企画「ボーダーレスＬＩＶＥ」は郄橋のプロデュース企画だったが、番組放送開始当日の３０日に郄橋が体調不良により生出演を見合わせ、代役を松田が務めることが発表された。