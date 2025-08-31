◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）３０日に２５歳の誕生日を迎え、２勝目を目指した先発・横川凱投手は、６回途中、６安打１失点で降板した。横川は３回に四球と２連打で１点を先取され、６回１死三塁で四球を出したところで、２番手・田中瑛斗投手に交代となった。横川は１回を３者凡退。２回は佐藤輝明内野手が先頭で中前打、大山悠輔内野手には四球で無死一、二塁。熊谷敬宥内野手の送りバントは横川