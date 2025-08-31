◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節川崎―町田（３１日・Ｕ等々力）前半２０分、川崎はＭＦ伊藤がハーフライン手前でＭＦ河原からのパスを受けるとドリブルで前進。ペナルティーエリア外から相手の意表をつく鋭い振りからの右足シュートを放ち、ゴール右に決めてみせた。伊藤はここ３戦４発と好調をキープし、今季７点目となった。一方、リーグ９戦負けなしの町田は前半２８分、ＦＷ相馬が左サイドをドリブルで突破し、ＦＷナ