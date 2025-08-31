◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節浦和―新潟（３１日・埼スタ）浦和はＭＦマテウス・サビオが今季リーグ戦４点目となる先制ゴールを奪い、新潟に１―０とリードして前半を終えた。前半３０分、ＤＦボザの縦パスにＦＷ小森飛絢が潰れ役となり、ＭＦ金子拓郎が抜け出しチャンスに。金子はゴール前まで運んでから、左サイドへラストパス。これをサビオが右足ダイレクトで正確にゴール右を射抜いた。この試合では元日本代表ＭＦ中