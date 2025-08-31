◇セ・リーグDeNA−中日（2025年8月31日横浜）DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。7回のピンチも無失点で切り抜けた。7回、2連打と投犠打で1死二、三塁とされたが、代打・右打者の辻本を二飛とすると、続く岡林をカットボールで三ゴロに仕留めた。17日の前回対戦は左打者9人と対峙（たいじ）。この日も7番のロドリゲスが唯一の右打者で、8人