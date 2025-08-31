タレント・柏木由紀（34）が31日に自身のYouTubeチャンネルを更新。過去アイドルフェスに出演した際に“恐怖”を感じたエピソードを語る場面があった。世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」に臨む柏木に密着した動画。AKB48を卒業して約1年4カ月。柏木は「（観客から）“へぇ、ソロで出るんだ。どんなもんですか?”って感じがしない?やっぱり怖いんだよ、アイドルフェス」といい「みんな普通にケータイ