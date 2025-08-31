３１日にバンテリンドームナゴヤで開催された「ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜ＶＳイチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」（読売新聞社など主催）の試合後、競技者表彰のプレーヤー部門で日本の野球殿堂入りを果たしたイチローさんの表彰式が行われた。米国野球殿堂入りの栄誉も受けているイチローさんは、「（日本は）米国の野球を追いかけているところがいまだにある。日本独自のものがあっていいし、それ