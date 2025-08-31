◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(31日、甲子園)巨人が7回、対する先発・才木浩人投手をとらえ逆転に成功しました。3回に森下翔太選手のタイムリーを浴び先制を許していた巨人。反撃に転じたいところでしたが、対する阪神の先発・才木投手の前に6回まで無得点に抑えられていました。それでも7回、1アウトから吉川尚輝選手がグラブを弾くショートへの強烈な当たりで出塁。さらに続く中山礼都選手の打席ではヒットエンドランで1アウ