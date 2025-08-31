「グラビアやデジタル写真集の黒髪姿を喜んでくださる方が多くて、嬉しい！」俳優、声優、DJとマルチに活躍するつんこ。最近は「レアな黒髪姿」が話題に。さまざまな肩書を持つつんこだが、コスプレイヤーとしても活動している。コスプレは彼女の原点ともいえる活動で、コミケでも大胆な写真集を販売している。「意識していることは、下品にならないことです。よい体型を見せることは当たり前として、作品のイメージでは、上品な