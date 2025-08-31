アイドルグループ・つばきファクトリーを卒業から1年、グラビアで活躍を始めた新沼希空。その透き通る肌と、成長した大人の表情にファンは驚いた。「女性のファンの方が雑誌を買ってくれて、『大人びていて、こんな一面もあるんだね』って感想を伝えてくれました。嬉しかったなぁ」じつは、全国の神社を巡るのが趣味のひとつだという。「私のお勧めは京都の貴船神社です。山奥にある神社ですが、とても強いパワースポット。居