◆ロッテ4―3ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクが逆転負けで2連敗を喫した。先発の松本晴が2回途中3失点で4敗目。走塁ミスやバッテリーミスなども相次いだ。敗れた2位の日本ハムに2日連続のお付き合いでゲーム差は1のまま。試合後、小久保裕紀監督は選手を集めて緊急ミーティングを開いた。小久保監督は「集めて話をしたけど、野球は間（ま）があるスポーツ。間があるときに何を考えるか。何も考えられないよう