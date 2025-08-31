◆明治安田J1リーグ第28節柏―福岡（31日、千葉・三協フロンテア柏スタジアム）J1リーグで9戦負けなしのアビスパ福岡が敵地でアクシデントに見舞われた。金明輝監督は、今季ウイングバックでの起用が多い岩崎悠人を1トップに登用。ところが前半22分すぎに負傷があった模様で、一時は担架が用意された。自ら歩いてピッチ外に出たが、特別指定選手で来季の正式加入が決まっている宮崎産業経営大の佐藤颯之介と交代した。岩