連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん ＼(^o^)／”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年8月は、わざわざ食べに行って損なしの、個性派カレー店を6店ご紹介。【カレーおじさん＼(^o^)／の今月のカレーとスパイス】2025年8月を振り返る猛烈な残暑、まだまだ暑さは続きそうです。暑い時期には暑い国の料理を食べるのが良いと言われますが、もはや日本も世界的に見ると夏に関して