「ロッテ４−３ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・友杉が四回に、プロ１号となるソロを左越えに放った。試合後にお立ち台に上がり、プロ３年目、通算８６６打席目での一発の感触を「ホームランは打ったことないんですけど、行ったかなと思いました」と振り返った。友杉は２６日のオリックス戦（京セラドーム大阪）でも一時本塁打と判定される打球を放ったが、リクエストによるリプレー検証の結果、