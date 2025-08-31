8月31日午後、静岡県伊東市宇佐美の住宅で火事がありました。消防車9台が出動し、午後6時半現在、消防による消火活動が続けられています。 8月31日午後5時前、伊東市宇佐美で「斜め前の建物から黒煙が出ている。火は見えないが燃えている臭いがする」と、近隣住人から119番通報がありました。 警察や消防によりますと、火は平屋建ての住宅1棟を焼き、現在も消防による消火活動が続いています。 出火当時、この家の住人は不在だ