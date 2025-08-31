8月31日は野菜の日です。新潟市では子どもに野菜嫌いを克服してもらおうと収穫体験が行われました。8月31日、新潟市南区のアグリパークで行われたのは【アグリパークのスタッフ】「皆さんに嫌いな野菜と向き合ってもらうことそれがきょうのアルバイト」野菜嫌いの小学生を対象にした野菜の収穫体験「だいきらい野菜バイト」です。ＪＡ全農が実施した調査では小学生の8割が嫌いな野菜があると回答。【児童】Ｑ．「何が