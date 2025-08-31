元広島監督・達川光男氏（70）が江川卓氏（70）のYouTube「江川卓のたかされ」に出演。広島投手陣に対し、江川氏の1打席目は厳しい球を投げるように指示していた理由を明かした。達川氏は現役時代に江川氏が先発する巨人戦前のミーティングでは「江川に1打席目は絶対打たすなよ」と指示していたという。目一杯厳しい球を投げ込むと、そのボールを打席で見た江川氏が“これは巨人打線も点が取れない”と序盤から全力で投げる