【モデルプレス＝2025/08/31】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」のイベント「シャッフルアイランド Night supported by Tinder®」が31日、都内にて開催され、参加メンバー16人が集結した。【写真】“圧倒的肉体美を誇る美男美女の恋リア”参加メンバー◆「シャッフルアイランド」成立カップルの近況は最終話が28日に放送され完結した今シーズ