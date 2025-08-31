２９日のフジテレビ「酒のツマミになる話」では、全て初出し未公開ＳＰが放送された。村上信五がＮＨＫ紅白歌合戦の司会をやりたいと言い続けていたとの話題が転じて、千鳥や今田耕司、川島明らが、吉本芸人で紅白司会を務めた人物がいないと話題に。芸人界では、上沼恵美子、笑福亭鶴瓶、有吉弘行ら他事務所はいるとし、ＮＨＫ番組での貢献度などから、川島が吉本の現在最有力を「華丸・大吉さん」と挙げ、一同納得。ここ