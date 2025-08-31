フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が３０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「何があっても絶好調アスリート！スポーツ界きっての元気印アスリートが大集合！」。ポジティブさと明るい性格で活躍した各界のアスリートたちをゲストに招いた。サッカー元日本代表・槙野智章氏は、ヒーローインタビューでハイテンションのまま大暴走し、所属クラブにこっぴどく叱られた過去を回想。槙野氏は「