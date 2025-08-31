知的障害への理解を深めてもらうための大会が大分県国東市で開かれました。 この大会は、知的障害者の保護者でつくる「大分県手をつなぐ育成会」が毎年開催しているものです。30日はおよそ400人が参加し、知的障害のある3人が職場での出来事を発表するなどしていました。 主催した育成会は「知的障害者が地域で元気に活動していることを知ってほしい」と話しています。