在中国日本大使館の公式微博（ウェイボー）アカウントは28日、「日本のトイレットペーパーの薄さに隠されたこだわり」に関する中国語の記事を投稿した。記事によると、初めて日本を訪れた人の多くが「なぜ日本のトイレットペーパーはあんなに薄いのか」と不思議に思う。経済が発展し、品質を重視する日本が、なぜトイレットペーパーで倹約するのかと疑問に思う人もいるかもしれない。それは本当にコストを抑えるためだけなのか。実