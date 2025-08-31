女王の現状は？陸上の世界選手権（９月１３日開幕、東京・国立競技場）で２連覇に挑む女子やり投げの北口榛花（２７）が３１日、所属するＪＡＬの壮行会に合宿先のトルコからオンラインで参加した。前回大会覇者の北口は、６月に右ヒジを負傷。約２か月ぶりに実戦復帰した７月２０日のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）第１３戦（スイス・ローザンヌ）は５０メートル９３で最下位、同２８日のＤＬファイナル（同チューリヒ）では６