V・ファーレン長崎は８月31日、J２第28節で藤枝MYFCとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。立ち上がりから主導権を握るも、９分に相手の速攻を受け、オウンゴールで失点。追いかける展開となったなか、反撃に出る。32分、相手の最終ラインへのプレスでボールを奪い、ショートカウンターを発動。澤田崇が放ったシュートを相手GKが触ったこぼれ球を山口蛍が詰めて、同点に追いつく。 勢いに乗ったホームチームは75分、