中国の習近平国家主席は31日、7年ぶりに中国を訪問したインドのモディ首相と会談し、関係改善を加速させる方針で一致しました。中国国営の中央テレビによりますと、会談で習主席は中国を龍、インドを象にたとえ「『龍と象のダンス』を実現することは両国にとって正しい選択肢である」と述べ、両国はパートナーであることを強調しました。中国とインドは国境の係争地をめぐって対立し長年、関係が冷え込んでいましたが、去年、5年ぶ