◆関西学生アメフト▽第１節関学大５２（１４―０、３―７、２１―０、１４―０）７甲南大（３１日・王子スタジアム）リーグ６連覇中で２季ぶりの学生日本一を目指す関学大が、今季初戦で７タッチダウン（ＴＤ）を奪って甲南大を破り、白星発進した。第１クオーター（Ｑ）、関学大はＱＢ星野太吾（だいご、２年）＝足立学園＝がランプレーでエンドゾーン手前へ迫ると、次のプレーでＲＢ永井秀（２年）＝関西学院＝が残り１ヤ