インドのモディ首相は、上海協力機構の首脳会議に合わせて行われるロシアのプーチン大統領との会談を前に、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談しました。上海協力機構の首脳会議に出席するため中国を訪問しているインドのモディ首相は、習近平国家主席と会談したほか、インドメディアによると、9月1日にはロシアのプーチン大統領との会談も予定しています。プーチン氏との会談を前に、モディ氏は30日、ウクライナのゼレンス