◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節Ｃ大阪―広島（３１日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪が、広島との一戦を１点リードで折り返した。試合直前、ＭＦ田中駿汰にアクシデントがあり、柴山昌也が急きょスタメン出場することとなった。リーグ最少の失点総数を誇る広島の守備に対して、つなぐ、ロングボールを入れる、と多彩な攻撃で攻め込んだ。互いに流れを渡さない拮抗（きっこう）した展開となっていた前半３２分、ショートカ