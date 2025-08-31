今年で5回目となる「KOBE CHIBEN」VS「高校野球女子選抜」のエキシビションマッチがバンテリンドームで行われ、「KOBE CHIBEN」が8対0で勝利。背番号と同じ年齢で迎えたイチロー（51）は、9回111球を投げ切り、わずか1安打の快投で、見事完封勝利を飾った。【写真でみる】イチロー、決起集会で松井秀喜と再会「最低55（歳）までやってよ、背番号まではやらないと」試合後のセレモニーなど、全てのプログラムを終えたイチローに直撃