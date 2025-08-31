広島市の中央図書館が来年の移転に向け休館となるのを前に、多くの人が訪れました。広島市中区の中央図書館は、本や資料の整理、搬出作業のため1日から休館となります。移転前の最終日には、名残を惜しんでか、先週までの週末に比べ、300人ほど多くの人が訪れました。■利用者「最後の日ということで写真に収めたいと思ってまいりました」「街の中心部にあって文化的な広島を象徴するような場所だったかなと思います」」■広島市立