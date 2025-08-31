モデルでタレントの黒田知永子（６４）が３１日、手首を骨折したことを報告した。左手で宇治金時味のかき氷を食べる写真をインスタグラムにアップした黒田は「旅先で足を滑らせて思わず手をついて体を支えたところ手首がポキっと小さな音をたてました…ものすごく痛かったけどそんなに酷く腫れることもなく、きっと２週間ぐらいで良くなるかな？なんて思っていたのですがＭＲＩを撮ったらしっかり骨折」とつづり、思わぬ形で骨