（資料写真）３１日午前１１時ごろ、大和市中央林間２丁目の会社員の男性（５５）方から煙が出ていると１１０番通報があった。木造２階建て住宅が全焼し、隣接する３棟の外壁なども一部焼いた。けが人はなかった。大和署は出火原因を調べている。