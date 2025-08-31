◇パ・リーグ西武―オリックス（2025年8月31日ベルーナD）4年目で初の2桁勝利を目指した西武・隅田知一郎投手（26）だったが、5回0/3を9安打2失点（自責1）で降板。今季3度目の挑戦も大台到達はお預けとなった。4回2死一、三塁で左翼・渡部聖が落球して先制点を与えると、5回は1死三塁は西川に右前適時打を浴びた。打線が1点を返した直後の6回に先頭から連打を浴びたところで無念の降板。ボールを投げつけてベンチに