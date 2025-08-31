◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナＤ）先発・隅田知一郎投手は今季３度目の挑戦も、５回０／３を９安打２失点で降板となり、またしても自身初の２桁１０勝には届かなかず。「情けないのひと言。チームに勢いをつけられるようなピッチングをしなければいけなかった」と言葉を絞り出した。２４日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）から中６日での登板。３回まで走者を出しながらも無得点投球を続けていたが、４回２死一、三