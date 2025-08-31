英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の飛行甲板に並ぶ戦闘機Ｆ３５Ｂ＝３１日、東京都江東区東京国際クルーズターミナル（東京都江東区）に寄港している英海軍の最新鋭空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が３１日、一般公開され、事前抽選で当選した約９０人が見学した。同空母は英空母打撃群の中核を担う。１２日に米海軍横須賀基地（横須賀市）に寄港し、２８日に初めて東京湾に入港。艦橋構造物が二つに分かれた「ツイン