自動餌やり機に猛ダッシュする2匹の保護猫の姿が、Instagramアカウント『ponpoko_missrain』で公開されました。待ちに待ったご飯に駆け寄る俊敏な動きは15.3万回以上再生され、「綺麗なお顔のにゃんこたち」「たくさん食べて元気に大きくなってね」といったコメントが寄せられています。 【動画：椅子の上でのんびりとしている2匹の子猫→『ご飯の出る音』が鳴ると…】 自動餌やり機に猛ダッシュ！ ぽんちゃんとぽこちゃんは、