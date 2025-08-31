日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』で31日、チャリティーランナーの横山裕のもとに、通称「横山会」のメンバーがサプライズ応援で駆けつけた。横山裕(左)と「横山会」のメンバー集結したのはWEST.から濱田崇裕、桐山照史、小瀧望、Aぇ! groupから小島健、佐野晶哉の5人。仙台でのコンサートのため、応援に来られなかった、なにわ男子の大橋和也、藤原丈一郎の分もエールを届けた。濱田は「(横山は)つらさをあ