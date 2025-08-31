【天津＝吉永亜希子】中国の習近平（シージンピン）国家主席とインドのナレンドラ・モディ首相は３１日、上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議に合わせて中国・天津で会談した。両国関係の改善を進める方針を確認し、「国境問題の影響」を回避するため、適切に管理していくことでも一致した。２国間の貿易・投資の促進も申し合わせた。中国外務省によると、習氏はモディ氏に対し、「竜（中国）と象（インド）が共に踊れるようにする