【マクドナルド】から、新作の「チーチー」シリーズが、8月20日から約2週間限定で登場！ チーズの重厚感が魅力的なシリーズで、いつものバーガーとは一線を画す満足度が期待できます。今回はチーチーシリーズの新作バーガー2種をご紹介します。 とろけるチーズ重ねで濃厚に！「チーズチーズダブルチーズバーガー」