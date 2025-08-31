1.ご機嫌 猫が「ぷるる～」という鳴き声を出すのはご機嫌なときが多いです。嬉しいことがあったり、楽しんでいるときにこのような鳴き方になります。 飼い主さんのそばでこの鳴き声を出すことが多いのは、大好きな飼い主さんと一緒にいられて嬉しかったり、遊んでもらって楽しいからでしょう。 テンションが上がって興奮状態にあるというよりは、リラックスしてゆったりした気持ちのときにこのように鳴くことが