ウクライナ空軍は３０日、ロシア軍が前夜から同日未明にかけてドローン（無人機）約５４０機やミサイル４５発を発射し、ウクライナ各地を攻撃したと発表した。南部ザポリージャ州では集合住宅が被害を受け、州知事によると少なくとも１人が死亡し、３０人が負傷した。首都キーウでは、２８日の大規模攻撃で２０人以上が死亡したばかり。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領はＳＮＳへの投稿で、対露制裁の強化を呼びかけた。