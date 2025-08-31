３１日、天津に到着したフレルスフ大統領（前列中央）。（天津＝新華社記者／黄博涵）【新華社天津8月31日】モンゴルのフレルスフ大統領は31日、上海協力機構（SCO）サミット出席のため中国天津に到着した。３１日、天津に到着したフレルスフ大統領（右から２人目）。（天津＝新華社記者／楊青）