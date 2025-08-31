３１日、天津に到着したトンルン氏（中央右）。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月31日】ラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席は31日、上海協力機構（SCO）サミット出席のため中国天津に到着した。３１日、天津に到着したトンルン氏（前列中央）。（天津＝新華社記者／孫凡越）